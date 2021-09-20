Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Bakü'de Seçkin Gözlemci Günü'nde 3 ülkenin özel kuvvetleri sahne aldı.

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın birlikte düzenlediği Üç Kardeş 2021 Tatbikatında Seçkin Gözlemci Günü sona erdi.

Tatbikatı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan takip etti.

Üç Kardeş 2021 tatbikatından nefes kesen anlar VİDEO

ÖZEL KUVVETLER SAHNEYE ÇIKTI

Kazakistan'dan da askeri yetkililerin katıldığı tatbikatın bu bölümünde üç ülke özel kuvvetleri sahneye çıktı.

Tatbikata katılan askerler, sorumluluk alanında arama operasyonları, tespit edilen nesnelerin kontrol altına alınması, temsili düşmanın yönetim mıntıkalarının imhası, topçu ve hava atışları için merkeze temsili düşman koordinatlarının iletilmesi gibi görevleri icra etti.

Tatbikatta hava unsurları da yer aldı.

"YÜKSEK PROFESYONELLİK VE BECERİ..."

Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın katıldığı tatbikat sonrasında konuşma yapan Bakan Hasanov, üç kardeş ülkenin askerlerinin yüksek profesyonellik ve beceri sergilediğini vurgulayarak, eğitimin başarıyla tamamlanmasından dolayı katılımcıları tebrik etti.

"ORTAK TATBİKATLAR DEVAM EDECEK"

Hasanov, "Tatbikat, modern teknoloji ve yeni muharebe taktiklerini kullanan özel kuvvetlerimizin profesyonellik seviyesinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Tatbikat, birliklerimizin yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladı. Bu tatbikat, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir görevi birlikte yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Karabağ savaşında Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği desteklerden bahseden Hasanov, benzer tatbikatların gelecekte de yapılacağını bildirdi.