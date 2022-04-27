Uçak kazasında hayatını kaybeden Murat Avşar'a veda

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Murat Avşar, memleketi Mersin'de defnedildi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen uçak kazasında, eğitmen pilot Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar yaşamını yitirmişti.

32 yaşındaki Murat Avşar için bugün memkeleti Mersin'de cenaze töreni düzenlendi.

Son yolculuğuna uğurlandı

AA'nın haberine göre cenaze namazının kılınmasının ardından Avşar'ın naaşı Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'na defnedildi. Törene, pilotun annesi Ayşe ve babası Mehmet Avşar ile yakınları katıldı.

Genç pilotun cenazesi Mersin'de toprağa verildi

"Yakın zamanda normal pilot olacaktı"

Baba Mehmet Avşar, oğlunun asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu, bir süre çalıştıktan sonra pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

Oğlunun sevdiği işi yaptığını anlatan Avşar, "O sevdiği işi yapıyordu. Pilot olmak istiyordu, sevdiği işti. Tek motorlu uçak uçuruyordu belli saat ve dersler alıyordu. Normal pilot olmak için az bir aşaması vardı." dedi.