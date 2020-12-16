Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı mı? Uçaklara el bagajı alınıyor mu?

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı mı? Uçaklara el bagajı alınıyor mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önceden alınan kararla, kabin bagaj uygulaması yasaklanmıştı. Yeni alınan kararla birlikte kasın yasağının kaldırılacağı duyuruldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Uçaklarda kabin ve el bagajı hakkında yeni bir karar alındığı bildirildi.

Seyahat edecek olan vatandaşlar, kabin bagaj yasağı kaldırıldı mı, el bagajı kabul ediliyor mu sorularını araştırıyor. İşte uçaklarda kabin bagajı hakkında detaylar..

UÇAKLARDA KABİN BAGAJI YASAĞI KALKTI MI?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkililerinin değerlendirmeleri sonucunda alınan karar kapsamında, 17 Aralık Perşembe gününden itibaren uçaklarda daha öncesinde konulmuş olan kabin bagajı yasağı kalkarken uygulamanın eskisi gibi devam edeceği ifade edildi.

Duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan kararda kabin bagaj uygulamasının normale döndüğü ve yolcuların 17 Aralık tarihinden itibaren kabin bagajlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

Karara ilişkin açıklama yapan resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KABİN/EL BAGAJI NEDİR

El bagajı ya da kabin bagajı, belirli kurallar çerçevesinde olmak üzere yolcuların uçakta yanına alabildiği eşyaların bütününü kapsar. El çantası, dizüstü bilgisayar çantası vb. eşyalarınızı, kontrol noktalarından geçirmek kaydı ile uçağın içine alabilir, dilerseniz kabin içerisinde bulunan dolaplara yerleştirebilirsiniz.

Kabin bagajı, sıvı içerikli eşyalar için sınırlı kullanım izni verir. Çok sayıda kozmetik ürünü ya da sıvı haldeki gıda ürünleri, kabin bagajına alınmayabilir.