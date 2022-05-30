Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı, devam ediyor mu? THY'den açıklama geldi!

Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı, devam ediyor mu? THY'den açıklama geldi!

Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından uçaklardaki maske şartının son durumu merak konusu oldu. Peki uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? İşte THY'nin açıklaması...

Türkiye, iki yıldır hayatın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından kurtulmak için gün sayıyor.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte kademeli olarak azaltıldı.

Maske kullanımının ne zaman sona ereceği merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenen açıklama geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada hastaneler haricinde maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.

Böylece bir süredir devam eden toplu taşımada maske kullanımı zorunluluğu da kalkmış oldu. Akabinde vatandaşların gündeminde uçaklardaki maske şartı yerini aldı.

Konuya iliişkin açıklama ise Türk Hava Yolları'ndan (THY) geldi. Peki uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda maske takmak şart mı? İşte THY'nin açıklaması...

Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının ardından uçaklarda maske takma zorunluluğu da kaldırılıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.