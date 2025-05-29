Washington Post: Türkiye, uçakta erken ayağa kalkan sabırsız yolculara ceza uyguluyor

Haber Merkezi

Türkiye, uçaklarda iniş sırasında sabırsız davranan yolculara yönelik yeni bir düzenlemeyle dünya gündemine oturdu.

ABD merkezli Washington Post’un yayınladığı habere göre, uçak park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan, bagaj dolaplarını açan veya koridorda kalabalık oluşturan yolculara para cezası uygulanacak.

AYAĞA KALKAN YOLCUYA PARA CEZASI DÖNEMİ

WP'nin haberinde yer alan bilgilere göre yeni kurallar kapsamında, uçağın inişinden sonra kemer ikaz ışığı sönmeden yerinden kalkan veya anonslara uymamakta ısrar eden yolcular “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsüne alınacak ve idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenleme, uçak hala havadayken emniyet kemerini çözmeyi, ayağa kalkmayı, bagaj bölmesini açmayı veya koridorda toplanmayı yasaklıyor.

Aynı şekilde, iniş sırası gelmeden ayağa kalkmak ya da koridora geçmek de cezai işlem kapsamına giriyor.

2 BİN 603 TL CEZA

Washington Post ayrıca, bu statüye giren yolculara ilgili mevzuat çerçevesinde 67 dolar, yani 2 bin 603 TL para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Washington Post, cezanın miktarına dair resmi bir rakam verilmediğini, ancak Türk yayın organlarının haberlerine dayanarak bu cezanın yaklaşık 2 bin 603 TL (67 USD) olabileceğini aktardı.

"BAŞKA ÜLKELER DE YAPMALI MI"

Gazete, bu uygulamanın diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edip etmeyeceğini sorgulayarak, “Başka ülkeler de aynısını yapmalı mı?” sorusunu okuyucularına yöneltti.

KABİN EKİPLERİNE TALİMAT VERİLDİ

ABD merkezli gazete, ayrıca ivil Havacılık Genel Kemal Yüksek'in, Türkiye'ye iniş yapan kabin ekiplerine, kurallara uymayan yolcuları uyarma ve bu kişileri yetkili makamlara bildirme talimatını verdiğini öne sürdü.