Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten polise: Yerler seni koçum Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisi yüzünden kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'in şimdi de polis memuruna yönelik ifadeleri tepki çekti. Çıtak Tatlıses'in, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" dediği görüldü.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz gün sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi.

Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi, miyavlamaya başladı.

Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

KEDİSİ YÜZÜNDEN UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü.

Dilan Çıtak Tatlıses, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, hava yolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

Bodrum-İstanbul uçağında Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru arasında yaşanan tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KABİN MEMURUNA SALDIRDI

Görüntülerde, kabin memuru ile Tatlıses arasında kavgaya dönüşen tartışma anı görülüyor.

Büyüyen kavga sonrasında Tatlıses ile kabin memuru arasında arbede yaşanıyor. Tatlıses'in kabin memuruna saldırdığı anlar da görüntüler de yer alıyor.

Öte yandan görevli hostesin üzerine yürüdüğü anların ortaya çıkması sonucu sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan Çıtak, bir açıklama yaptı.

"KEDİMİ ZORLA PUSETE SOKMAYA ÇALIŞTI, PUSETE VURDU"

Açıklamasında uçakta nefes darlığı çektiğini belirttiğini kedisini kucağına aldığı görüntüleri paylaşan Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı.



Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu.



Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti.

"KEDİME SERT TUTUMU NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü.



Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum.

"KEDİME YAPILACAK HAKSIZLIĞI KİM SAVUNACAK"

Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir.



Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak?

POLİS MEMURUNA YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Dilan Çıtak Tatlıses'in açıklaması sonrası yaşanan olayla ilgili yeni bir video daha gün yüzüne çıktı.

Kabin görevlisiyle tartışarak üzerine yürüyen Dilan Çıtak Tatlıses'in uçaktan indirildikten sonra polis memuruna yönelik sözleri dikkat çekti.

"ÜNİFORMANA GÜVENEREK HAREKET ETMEYECEKSİN: YERLER SENİ KOÇUM"

Agresif tavırlar sergilemeye devam eden Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruna yönelik, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ekol TV'nin paylaştığı görüntüde Çıtak Tatlıses'in ifadeleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte o anlar...

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