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Uçakta kedi kavgası çıktı: Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu

Uçakta kedi kavgası çıktı: Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçağın, İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.