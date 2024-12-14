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Haber Merkezi

Sosyal medyada, Türk Hava Yolları’nın bir uçuşunda "business class" yolculuk eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, tartıştığı bir kişiyle "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" kavgasına tutuştu.

Yolcular arasında tedirginlik yaratan bu anlar, başka yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

THY seferi sırasında uçakta tartıştığı kişiye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım! Türkiye’yi satın alırım! Bırak ulan, gel buraya!" diyen, Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Özcan'ın ayrıca uçak kabin ekibi ve diğer yolculara sözlü saldırıda bulunduğu açıklandı.

SKANDALA YOL AÇTI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu hareket ve üslup eleştirilerin odağı oldu..

Petlas bir açıklama yaparak, 14 Aralık 2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurul Üyesi Abdülkadir Abdulkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini açıkladı.

KURUMU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kurum, şirket sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu şu ifadelerle yayınladı:

Kamuoyunun Dikkatine! 14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu

üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla

THY UÇAĞINDA OLAY ÇIKARMIŞTI

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, THY uçağında olay çıkarmış, sefer sırasında uçakta tartıştığı kişiye "Milyar dolarlık adamım lan ben, Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya lan!" demişti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Abdulkadir Özcan, çıkardığı olay sırasında uçuş güvenliğini riske attığı için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KARA LİSTEYE ALINDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dubai-İstanbul seferinde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkarttığı gerekçesiyle kelepçelenerek etkisiz hale getrilen Özcan'ın kara listeye alındığını belirtti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan Abdülkadir Özcan isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu. Abdülkadir Özcan'nın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Abdülkadir Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen Abdülkadir Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.