Üçlü zirve sonrası Zelensky'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Gutarres ile Lviv'de bir araya gelen Zelensky, "Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv’e ziyaret düzenledi.

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile tarihi Potocki Sarayı’nda yaptığı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdi.

Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelensky ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü görüşme de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası, basın açıklamasına geçildi.

"Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky,yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın ziyareti bize desteğinin güçlü bir göstergesi. Tahıl girişimi, Zaporijya ve savunma iş birliği görüşüldü"



