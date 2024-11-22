UCM'nin Netanyahu'ya tutuklama emrine uyacak ülkeler

Büşra Yıldız

400 günü aşkındır abluka altına Gazze'de soykırım faaliyeti yürüten İsrail, 43 binden fazla masumu katletti.

Saldırılarını sürdüren İsrail, Uluslararası hukuka aykırı binlerce ihlal yaparak korkunç suçlara imza attı.

Tüm dünyanın karşı çıktığı katliam sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptırım kararı aldığını açıkladı.

UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant'a savaş suçları için tutuklama emri çıkardı.

TUTUKLAMA EMRİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Netanyahu ve İsrailli vekillerin tanımadıklarını söyledikleri karar sonrası, birçok ülke açıklama yaptı.

UCM'nin kararını doğru bulan bazı Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ülkelerine girdikleri anda tutuklayacaklarını belirtti.

İLGİLİ HABER UCM: Netanyahu için tutuklama emri çıkardı

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UCM'nin tutuklama emrinin, Filistinlilere karşı "soykırım" işleyen İsrailli yetkililerin adalete teslim edilmesinde "umut verici" ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Fidan, "Soykırımın cezalandırılması için uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İSVİÇRE

İsviçre Federal Adalet Ofisi, UCM ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, Netanyahu veya Gallant'ın İsviçre'ye girmeleri halinde tutuklanacaklarını açıkladı.

HOLLANDA

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ​​ülkesinin UCM’nin bağımsızlığına ve kararlarına saygı duyduğunu söyleyerek, "Gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KANADA

erkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını ve ülkeye giriş yapmaları durumunda Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanacağını sözlerine ekledi.

GÜNEY AFRİKA

Hükümet yaptığı açıklamada, ICC'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun "Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Karara uyacaklarını açıklayan hükümet, diğer ülkeleri de tutuklama emri için birlik olmaya davet etti.

FRANSA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın "UCM'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini" söyledi.

İRLANDA

Başbakan Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu söyledi.

İrlanda'nın UCM kararlarına saygı duyduğunu belirten Harris, diğer ülkelerin de karara "acil bir şekilde" uyması gerektiğini ifade etti.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç ve AB'nin "mahkemenin önemli çalışmalarını desteklediğini ve bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.

İsveç kolluk kuvvetlerinin, İsveç topraklarında UCM emirlerine tabi kişilerin tutuklanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi.

BELÇİKA

Belçika hükümeti, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye girmesi halinde tutuklayacaklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceklerini açıkladı.