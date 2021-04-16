Ücretsiz izin desteği hangi sektörlere verilecek? Ücretsiz izin desteği listesine eklenen sektörler

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışan kişilere ödenen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi. Peki, ücretsiz izin desteği hangi sektörlere verilecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı kalan işletmelerin çalışanlarına ödenen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

Başvuruda bulunanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen ücretsiz izin desteğinin hangi sektörlere verileceği araştırılıyor.

Bunun yanı sıra ücretsiz izin desteği ödemesinin ne kadar olacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, Ücretsiz izin desteği hangi sektörlere verilecek? İşte, ücretsiz izin desteği listesine eklenen sektörler...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Verilen önergeyle, faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına yönelik, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 lira ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu. Ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek.

HANGİ SEKTÖRLER İZİN DESTEĞİNE EKLENDİ?