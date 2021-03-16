Ücretsiz izin uzatıldı mı 2021? Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek?

Ücretsiz izin uzatıldı mı 2021? Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek?

Pandemi sürecinde binlerce vatandaşın faydalandığı ücretsiz izin desteğine dair detaylar araştırılıyor. Peki ücretsiz izin uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte son durum..

Ücretsiz izin desteği olarak bilinen nakdi ücret desteği, ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen ücrettir.

Salgın ile birlikte zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için yürürlüğe konulan ücretsiz izin desteği, son olarak 2 ay uzatılmıştı.

Vatandaşlar, 'ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti.

15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair yeni bir uzatma kararı duyurmadı.

ÜCRETSİZ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?