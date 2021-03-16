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- Ücretsiz izin uzatıldı mı 2021? Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek?
Ücretsiz izin uzatıldı mı 2021? Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek?
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 09:54
Ücretsiz izin desteği olarak bilinen nakdi ücret desteği, ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen ücrettir.
Salgın ile birlikte zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak için yürürlüğe konulan ücretsiz izin desteği, son olarak 2 ay uzatılmıştı.
Vatandaşlar, 'ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını belirtmişti.
15 Mart Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürenin uzatılmasına dair yeni bir uzatma kararı duyurmadı.
ÜCRETSİZ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.
Normal şartlarda 17 Mart’ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.