Üçüncü Cemre düştü mü 2021? 3. Cemre ne zaman, nereye düşecek?

Üçüncü Cemre düştü mü 2021? 3. Cemre ne zaman, nereye düşecek?

Baharın gelişini temsil eden Cemre, havaya suya ve toprağa düşmektedir. 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü. İkinci cemre ise 26 - 27 Şubat düştü. Peki, Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İlkbaharın gelişi demek olan Cemre, 7 gün arayla havaya suya ve toprağa düşmektedir.

Toprağa düşen Cemre, havaların ısındığının ve çiçeklerin açma mevsimi geldiğinin habercisidir.

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir.

Halk arasında yüz yıllardır devam eden inanışa göre, birinci cemre havaya ikinci cemre ise suya düştü. Şimdi de üçüncü cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte, üçüncü cemrenin 2021'de toprağa düşeceği tarih...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de toprağa düşer.

Üçüncü cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.