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    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan

    Hava yolu seyahatinde kıtalararası yapılan yolculuklarda pilot ve hosteslerin uyudukları alan sosyal medyada paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 13:47
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    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan

    Kıtalararası uçuşlar 10 saatin üzerine çıkabiliyor.

    Uzun sürecek olan uçak seyahatlerinde kokpit ve kabin ekibi dönüşümlü görev yapılabilmesi için daha kalabalık oluyor.

    Bu kapsamda ekip kendi arasında sıralı dinlenme sistemi kuruyor.

    Yolcuların ulaşamadığı bir alanda yer alıyor

    Uçak içerisinde giriş bölümünde oluşturulan oturma bölümünün yanı sıra uçuş ekibine uyuyacakları alan da hazırlanıyor.

    Bu alan, yolcuların ulaşması ve görmesi zor bir bölümde bulunuyor.

    Ekibin rahatlığı en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor

    Böylelikle uçağın güvertesinin arkasında yapılan bir bölme uçak ekibine ayrılıyor.

    Alana birkaç basamak çıktıktan sonra ulaşılıyor. Ekibin kendi arasında belirlediği süre zarfında uyuyabilen uçak personellerinin rahatlığı en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor.

    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan kamerada VİDEO

    Hostes tarafından kaydedildi

    Ses yalıtımı ve ışık sistemi sayesinde dinlenebilen personeller için, odada acil durumlarda müdahale edebilecekleri bir sistem de yer alıyor.

    Birçok insanın merak ettiği alan sosyal medya kullanıcı bir hostes tarafından kaydedildi.

    İşte uzun yolculuklarda uçuş ekibine ayrılan bölüm...

    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan #1

    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan #2

    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan #3

    Uçuş ekibinin uzun yolculuklarda uyudukları alan #4


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