Uçak seferleri iptal edildi mi? Sokağa çıkma yasağında uçuşlar yapılacak mı? Bileti olanlar ne yapacak?

Uçak seferleri iptal edildi mi? Sokağa çıkma yasağında uçuşlar yapılacak mı? Bileti olanlar ne yapacak?

Daha önceden seyahat planı yapıp bilet alan yolcular seferlerin iptal edilip edilmeyeceğini takip ediyor. Uçak ve otobüs bileti olanlar ne yapacak, seferler iptal edildi mi, işte detaylar...

17 Kasım düzenlenen Kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla yeni önlemler alınmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını yeni tedbirleri adlı genelgeye göre hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehir içi ve şehirler arası seyahat etmemeleri vurgulandı.

Daha önceden seyahat planı yaparak bilet almış olan vatandaşlar nasıl bir yol izleyeceklerini merak ediyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Covid-19 yeni tedbirleri sonrası merak edilen konulardan biri de uçak seferlerinin devamlılığı oldu. Uçak seferlerinin iptal olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla alakalı olarak Pegasus Hava Yolu şirketinden ilk açıklama geldi:

''17/11/2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, bileti olan misafirlerin seyahatine ilişkin bir kısıtlama olduğu bilgisi yapılan açıklamalarda yer almamaktadır. Konu ile ilgili resmi otoritelerin yayınlayacağı genelgeyi beklemekteyiz. Bu süre içerisinde web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. ''





TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları ise; ''İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ve 20 Kasım 2020 Cuma günü itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcularımız muaf tutulacaktır.Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.'' şeklinde açıklamada bulundu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklama, İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Yeni Tedbirler" adlı genelge ile yapıldı. Buna göre, sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde herhangi bir seyahat yasağı da bulunmuyor.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır açıklaması yapıldı.