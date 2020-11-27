Udi Hindi yağı nedir, faydaları nelerdir? Udi Hindi nasıl tüketilir?

Udi Hindi bitkisi Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin farklı kullanım yöntemleri bulunmaktadır.

Udi bitkisi hakkında nerelerde yetişir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, neye iyi gelir soruları sıkça soruluyor. Şifalı bitkiler arasında yer alan Udi hindi bitkisi, birçok hastalığa ve virüse iyi geliyor.

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin’de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür.

Türkiye’de Udi Hindi’nin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmasıdır. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, birçok hastalığa iyi gelen eşsiz bir şifa deposu olma özelliğine sahiptir.

UDİ HİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Peygamberimiz (s.a.v), “Tedavilerin en iyisi hacamat ve ûdi hindi ile yapılandır” buyurmuştur. Kronik bronşit, astım hastaları için şifa kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mesane yani idrar torbasının iltihabına ve böbrek iltihabına karşı faydalıdır.

Boyun, sırt, bacaklar ve elleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde gelişebilen ağrılara çok faydalıdır. Safra ve böbrek taşlarını eritir.

Balgam problemlerinde udi hindi tüketilerek solunum rahatlatılabilir. Mide ağrısı yaşadığınız günlerde udi hindi, ağrı kesici olacaktır.

Daha enerjik ve aktif olmanızı sağlar. Yorgunluğu ve halsizliği giderir. Kroniki gastrit ve kolite karşı faydalıdır.

UDİ HİNDİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Bir cam kavanozun içine bir çay bardağı hakiki zeytinyağı ve iki çay kaşığı udi hindi tozu katılır. Kavanozun kapağı kapatılır. İki hafta beklenir. Güneşte bekletilirse daha etkili olur.

Bu yağı ise cilt yanıklarına ve egzama kaşıntılarına karşı kullanabilirsiniz. Udi hindi tozunu bal şerbetine ilave ederek tüketebilirsiniz. Ağrı kesici özelliğini gösterecektir.

Yağ ve toz şeklinde satılan Udi hindi bitkisini aktarlarda bulabilirsiniz.