UEFA kadro bildirim tarihleri: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kadro bildirimi ne zaman?

Kulüplerin UEFA kadro bildirim tarihleri futbol gündeminde öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlar, her aşamada kadrolarını güncelleyerek bildirmek zorunda.

Turnuvada forma giyecek futbolcuların, UEFA’ya ve kendi federasyonlarına verilen süre içinde tescil edilmiş olması gerekiyor. Bu süreçte kulüpler, UEFA’ya sundukları ilk listede en fazla 25 oyuncuya yer verebiliyor.

2025 UEFA organizasyonlarında karşılaşmalar, ön eleme turlarıyla devam ediyor. Ön eleme aşamasında kadro bildirimleri, ilk maçtan en geç bir gün önce yapılabiliyor. Takımların bir sonraki hedefi ise play-off karşılaşmaları.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

Ön eleme turları geride kalırken takımların UEFA'ya kadro bildirmeleri gereken tarihler şöyle:

Ön eleme Play-off turu: 14 Ağustos 2025

Lig aşaması öncesi: 2 Eylül 2025