UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir...

Futbolseverler UEFA ülkeler sıralamasını yakın takibe almış durumda. Kıyasıya mücadeleler devam ederken bu hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde takımlarımız önemli karşılaşmalar ile sahaya çıkacak.

Fenerbahçe-Benfica, Samsunspor, Panathinaikos deplasmanında, Beşiktaş, Lausanne-Sport deplasmanında, Başakşehir ise kendi sahasında Universitatea Craiova'yı konuk edecek.

Kritik maçlar için nefesler tutulmuşken UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye’nin sırası da dikkat çekiyor. Peki, UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. 42.200 puanı bulunan Türkiye'nin en yakın rakibi Çek Cumhuriyeti'nin ise sıralamada 10. basamakta ve 38.900 puanda olduğunu hatırlamak gerekiyor.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 90.839

2- İtalya 80.946

3- İspanya 74.953

4- Almanya 71.117

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 65.177

7- Portekiz 54.366

8- Belçika 52.050

9- Türkiye 42.200

10- Çek Cumhuriyeti 38.900

11- Yunanistan 35.512

12- Norveç 34.887