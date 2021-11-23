Uğur Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama kimseye taviz vermeyeceğiz

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı.

Görüşmelerde AK Parti ile muhalefet arasında terör tartışmaları yaşandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefetin eleştirilerine cevap vermek üzere söz aldı.

"AYLARCA SOĞAN EKMEK YİYECEĞİZ AMA GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Aydemir, “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz.” dedi.

"BU ÜLKEDE GÖZÜ OLANIN GÖZÜNÜ ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Komisyondan bütün dünyaya seslendiğini de sözlerine ekleyen Aydemir, "Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN BİR ÇAKIL TAŞINI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Evet arkadaşlar, ben her zaman şunu söylüyorum, söyleme de devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boynunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendini ayrıştıran varsa ayrıştırsın, 600 vekil olarak hep beraberiz. Bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz."