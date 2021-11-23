Uğur Aydemir ve Zülfü Demirbağ'ın açıklamaları Türkiye'nin gündeminde

AK Partili vekiller Uğur Aydemir ve Zülfü Demirbağ'ın 'soğan yeriz' ve '2 kilo yerine yarım kilo et yeriz' açıklamalarına tepki yağdı.

Türkiye gündemi, son dönemde yaşanan tarihi kur artışlarıyla birlikte ekonomik sorunlara kilitlendi.

Kurdaki yukarı yönlü hareket bir türlü durdurulamazken, uzun süredir vatandaşları etkileyen temel gıda maddelerine gelen zamlar da katlanmaya başladı.

Tüm bunların ortasında Türk vatandaşının gündeminde aşırı pahallılık ve zam var.

VEKİLLERDEN 'SOĞAN' VE 'YARIM KİLO ET' ÇIKIŞI

Bu dönemde ise vatandaşa siyasilerden ilginc tavsiyeler geliyor.

Yaptıkları açıklamalarla hedef haline gelen iki isim ise AK Parti'nin Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu.

AK Partili Zülfü Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz VİDEO

"SOĞAN EKMEK YİYECEĞİZ"

TBMM'de İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Aydemir, “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

DEMİRBAĞ'IN VATANDAŞA TAVSİYESİ

Elazığ Milletvekili Demirbağ ise vatandaşlara ekonomik tavsiyelerde bulundu.

Dönemin şartları kapsamında vatandaşın yediklerini ve aldıklarını azaltması gerektiğini söyleyen Demirbağ, "Bir millet için önce önemli olan vatanıdır, haysiyetidir, şerefidir. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız." dedi.