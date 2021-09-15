Uğur Cebeci, Berlin Brandenburg Havalimanı'nı değerlendirdi

Almanya'ya milyarlarca euroya mal olan ve ülkenin yüz karası projesi haline gelen Berlin Brandenburg Havalimanı'nı köşesine taşıyan Uğur Cebeci, yaşanan skandalları tek tek sıraladı.

Havacılık sektörünün uzman isimlerinden Uğur Cebeci, Almanya'nın uzun yıllar verdiği uğraşlar sonucunda yapabildiği Berlin Brandenburg Havalimanı'nı mercek altına aldı.

Almanya'nın 2 milyar euroya mal etmeyi planladığı ancak maliyetinin 6 milyar euroyu geçtiği ve hala para harcamak zorunda kaldığı havalimanında, Alman teknolojisi adeta çökmüş durumda.

Berlin Brandenburg Havalimanı, yapım sürecinde sürekli hakkında çıkan skandal haberlerle, kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

Açılışı tam 5 kez ertelenen ve yapımı 15 yıl içinde tamamlanan havalimanını, havacılık sektörüyle ilgili yazılarıyla duayen olan Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Cebeci, bugünkü köşesine taşıdı.

KONTROL, SİSTEMİN MÜHENDİSLİĞİNDEN ÇIKMIŞ..

Havalimanını ziyaret ederek gözlemlerini kaleme döken Cebeci'nin yazısı, şu şekilde;

"Brandenburg havalimanı tam 15 yıl planlandıktan sonra 2006 yılında inşa edilmeye başlandı. 30 Ekim 2011 tarihinde açılacaktı. Bütün dünyaya açılış ilan edildi. Bu arada planlamayı yapan şirket de iflas etti. Havalimanını Alman ve Avusturya’nın büyük denetçisi TÜV didik didik etti. Başta yangın söndürme sistemleri, duman tahliyesi olmak üzere, elektrik sistemleri, kapılar, yürüyen merdivenler ve bantlar, bagaj konveyörleri, pist ışıkları falan hepsi saçmalıyordu. Sistem yönetilemiyordu. Havalimanı otomasyonu aklına estiği gibi davranıyordu. Kontrol, sistemin mühendisliğinden çıkmış, meydan okuyordu.

9 YIL KAPALI KALDI

Olanlara kimse inanamadı. Kapısına kilit vurulmadı ama havalimanı yeniden koca bir şantiyeye döndü. Açılış ertelendi. 9 yıl kapalı kaldı. Ve sonunda 31 Ekim 2020 tarihinde açıldı. Açılıştan önce son olarak her gün bin figüran yolcu 450 personelle testler yapıldı. Toplam 10 bin figüran yolcu ve 8 bin bavul kullanılarak son testler gerçekleştirildi. Berlin’in Tegel Havalimanı (TXL) ile birlikte çalışmaya başladı. Ve halk oylaması yapıldı. Tegel ‘Kapatılsın mı? diye soruldu. Yüzde 56.4 ‘Tegel açık kalsın’ sonucu çıktı. Ama Devlet halka sormasına rağmen kapatma kararı aldı. Tegel 8 Kasım’da uçuşlara kapanacak.

İkimiz de çok heyecanlıydık. Bunca badire atlatmış Berlin’in yeni havalimanına uçuyorduk. THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün’le birlikte TK 1725 sefer numaralı Airbus 321 Neo uçağı ile havalimanın üstüne geldik. Uçağımızın Kaptan Pilotu İspanyol Juan Pablo Nieto Cascarro, ikinci pilotumuz (First Officer) Yunus Akbey, Kabin Amirimiz Özgül Akyar ve kabin memurları Meltem Yiğitoğlu, Melek Aynur Şahin, Elif Terzioğlu, Özden Kıvılcım Güvenen’le keyifli bir yolculuk yaptık. Uluslararası adı BER olan havalimanın iki pistinden yenisine indik. Eskisi diğer havalimanından buradaki operasyona katılmıştı. 360 bin metrekare büyüklüğündeki Terminal 1’den çıkış yaptık. Ben terminaldeyken THY, Anadolu Jet, SunExpress ve Pegasus Hava Yolları uçakları da terminale yanaşmıştı. Bizimkilerin pandemide yaptıkları yoğun uçuşlar sayesinde havalimanın yer hizmetleri şirketi Wis Ag iflastan kurtulmuştu.

TERMİNAL 2 YAPILDI AMA HİZMETE AÇILMADI

Yeni havalimanında terminal 2 de yapılmıştı ama hizmete açılmadı. Öylece duruyor, bomboş... Schönefeld Havalimanı’nın terminali ile birlikte yılda toplam 45 milyon yolcuyu ağırlaması planlanan BER Havalimanı’nda bavullarımız zamanında geldi. Bekleme alanları, güvenlik kontrol bölümlere, Duty Free’leri düzgün işliyordu. Metro, otobüs seferleri falan hepsi zamanındaydı. Yolcular arasında yapılan anketlerde memnuniyet sağlanmıştı. Yolcular en çok bekleme alanlarını, yüksek tavanları ve bir de tuvaletlerin temizliğini çok beğenmişlerdi. Ama araştırmalarda açılışı 9 yıldan fazla geciken havalimanında yine de yolcuların tedirginliğinden söz ediliyordu. Belki zamanla BER sorunların tamamını aşacaktır ama Alman mühendisliği, her zaman bu havalimanında kaybettiği güvenilirliği bir skandal olarak hatırlayacaktır.

ÜZERİNDE ATATÜRK VAR DİYE TÜRK PARALARININ YERE GÖMÜLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Bagajımı alıp gümrüklü bölgeden çıkarken otomatik açılan kapılarının hemen önündeki mermer yer kaplamaları dikkatimi çekti. Bütün mermer karolarının üzerinde gömülü vaziyette bozuk paralar vardı. Havalimanı idaresi değişik ülkelerin bozuk paralarını yer karolarının içine gömdürmüştü. Bunun için de paraları kullanılan ülkelerden izin istenmişti. Türk lira ve kuruşları için de izin istendi. Ama üzerinde Atatürk resmi bulunan paraların yerdeki mermerlere gömülmesine izin verilmedi. Yani üzerine basılıp geçilmesine razı olmadık. Çok da iyi ettik.

YOLCUYU ELEKTRİK ÇARPTI

Bir kadın yolcu bilet işlemlerini tamamlamış, boarding pass’ını göstererek güvenlik kontrol bölgesine geçiyordu. Metal bir şeye dokundu. Ve elektrik çarptı. Kadın yolcu bayılıp yere yığıldı. Sağlık ekipleri zamanında müdahale etti. Kısa süre sonra kadın yolcu kendine geldi. Uçağını kaçırmadı, yoluna devam etti. Ama ardından gelen yolcular çevredeki metallere dokunmadan geçerken hayli tedirgin oldular.

Berlin Havalimanı’na pandemi öncesinde haftada 28 frekans olarak uygulanan İstanbul seferleri şimdi günde üç, haftada 21 frekans olarak iki geniş gövde ve bir dar gövde uçak ile devam ediyor. Bunun yanı sıra haftada bir gün direkt Gaziantep, AnadoluJet ile hergün bir Sabiha Gökçen Havalimanı, her gün bir direkt Antalya ve haftada iki gün direkt Ankara seferleri var. Böylece pandemi öncesi sefer sayısı seviyesinde bir operasyon yoğunluğuna ulaşıldı."

