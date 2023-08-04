Uğur Dündar barbie halini paylaştı: Lütfen kapıyı açar mısınız?

ensonhaber.com
Küresel çapta Barbie furyası devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Barbie filmi yeni bir akımın kapısını araladı.
Gişe rekorları kıran filme girenlerin pembe kombinleri bambaşka bir gündeme evrildi.
Yeni barbie akımı...
Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları, kendi Barbie hallerini paylaşmaya başladı.
Bu akıma ünlüler de dahil olurken, sırada siyasi isimler var…
Uğur Dündar, Barbie halini paylaştı
Beklenen adım gazeteci Uğur Dündar’dan geldi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Dündar, Barbie halini paylaştı.
"Barbie'ler kapıyı açar mısınız?"
Dündar, o paylaşıma şu notu düştü; “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?”