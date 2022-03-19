Uğur Dündar: Bayraktar İHA ve SİHA bizim gururumuz

Uğur Dündar: Bayraktar İHA ve SİHA bizim gururumuz

Katıldığı televizyon programında yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiine katkısı olduğuna değinen Uğur Dündar, Bayraktar İHA ve SİHA'lar için 'Onlar bizim gururumuz' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Uğur Dündar, dün Tele1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk oldu.

Burada ülkenin savunma sanayiine değinen konuklar, ambargoların Türkiye'yi bu alanda güçlü kıldığını ifade etti.

Girdiği her operasyondan başarıyla çıkan Türk İHA ve SİHA'ların ünü tüm dünyaya yayılırken, bir yorum da Uğur Dündar'dan geldi.

"AMBARGOLAR, GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN SANAYİ TESTLERİNİ KAZANDIRDI"

Prof. Dr. Barış Doster'in ambargo uygulanmasının katkılarına yönelik, "Kıbrıs Barış Harekatı münasebetiyle bize uygulanan ambargo bugün hepimizin göğsünü kabartan, gözünü yaşartan, yüzünü ağartan o muhteşem askeri sanayi testlerini kazandırdı." ifadelerinin ardından Uğur Dündar araya girdi.

Uğur Dündar: Bayraktar İHA ve SİHA bizim gururumuz VİDEO



"BAYRAKTAR, İHA VE SİHA'YI YAPTI; ONLAR GURURUMUZ"

Heron'ların verilmemesiyle üretime geçen yerli SİHA'ları değerlendiren Uğur Dündar, "Mesela terör örgütüyle mücadelede, PKK ile mücadelede İnsansız Hava Aracı Heron'ları vermediler. Ne oldu? Bayraktar, İHA ve SİHA'yı yaptı. Onlar da gururumuz." dedi.

Diğer konuklar da Uğur Dündar'ın bu yaklaşımını onaylar şekilde tepki verdi.