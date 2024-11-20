Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar çıktı

İHA

Magazin dünyası geçtiğimiz yıl, ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı iki çocuğunun olduğu iddiasıyla çalkalanmıştı.

Yapılan DNA testlerinin ardından Akpınar'ın, Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Ses getiren olayın ardından Duygu Nebioğlu, bu kez de yaptığı başka bir açıklamada ablasının da ünlü bir gazetecinin kızı olduğu iddiasını ortaya attı.

BABALIK DAVASININ SONUCU BELLİ OLDU

Nebioğlu'nun iddiası sonrası oklar, ünlü gazeteci Uğur Dündar'a yöneldi.

Dündar'a babalık davasının açılmasıyla birlikte devam eden süreçte ise yeni bir gelişme yaşandı.

Isparta 3.Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Uğur Dündar ile D.G. katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

'UĞUR DÜNDAR BİYOLOJİK BABASI DEĞİL'

Hakim, dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi yaptığını biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığını aktardı.

Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti." ifadelerine yer verdi.

"DNA RAPORU USULE UYGUN YAPILMADI, HATALARLA DOLU"

D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin, “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın ‘gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir.” dedi.