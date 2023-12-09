Uğur Dündar: İzmir belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir Gazeteci Uğur Dündar katıldığı programda İzmir'in belediyecilik açısından şanssız bir şehir olduğunu söyleyerek, şehrin kentsel dönüşümünün uzun yıllar boyunca bitirilemeyeceği kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerin ardından muhalefetin aldığı ağır yenilgi sebebiyle değişime giden CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel değişimcilerin adayı olarak koltuğa oturdu.

CHP, yeni yönetimiyle seçimlere hazırlığını sürdürürken 'CHP'nin kalesi' olarak adlandırılan İzmir'de ise AK Parti adayı ile CHP adayının yarışı başı çekecek.

İzmir'deki belediyecilik anlayışını eleştirdi

İzmir'de yıllardır süren CHP yönetimi ise şehrin çoğu sorununa çözüm bulamadığı için muhalifler tarafından da zaman zaman eleştiriliyor.

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Uğur Dündar da İzmir'in belediyeciliğini eleştirdi. Dündar özellikle İzmir'in arka semtlerinin ihmal edildiğini belirtti.

"İzmir, belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir"

Dündar şu ifadeleri kullandı: