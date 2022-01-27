Uğur Dündar, kar krizinde balık keyfi yapan İmamoğlu'na sahip çıktı

İngiliz Büyükelçi ile kar krizi sırasında balık yiyen Ekrem İmamoğlu'nun doğru hamle yaptığını savunan Uğur Dündar, aciz başkan portresi çizilmediğini söyledi.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, alınmayan tedbirler nedeniyle hayatı felç etti.

İstanbul'un birçok noktasında hayat dururken o anlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile balık keyfinde olduğunun ortaya çıkması gündeme oturdu.

Sel krizini denizde, depremi kayakta karşılayan Ekrem İmamoğlu'nun, kar felaketinde balık keyfi yapıyor olması bardağı taşırdı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yine destekleyici mesajlar vermeye başladı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar da bu isimlerden biri.

"Ekrem İmamoğlu'nun büyük suçu" başlıklı bir yazı kaleme alan Dündar, İmamoğlu'nun yemeği iptal etmeyerek aciz başkan portresi çizmediğini söyledi.

Uğur Dündar şunları yazdı:

"Gözleri o kadar kararmış ki, İngiliz Büyükelçiye 'Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum' diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı mesajını verdiğini bile göremiyorlar!.."

Ekrem İmamoğlu, mağdur olan İstanbullulardan özür diledi VİDEO