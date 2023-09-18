Uğur Dündar: Kemal Kılıçdaroğlu bedel ödeyecek Muhalif gazeteci Uğur Dündar, yaşadığı seçim mağlubiyeti sonrası istifa etmemekte direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini söyledi.

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Seçim sonuçlarının ardından CHP'de başlayan iç hesaplaşma sürüyor.

Bir yanda 'devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda ise mevcut yönetimle bir seçime daha gitmek istemeyen 'değişimciler'...

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrılarına danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirerek cevap verdi ancak, parti içerisinde değişim isteyenler iyice köpürdü.

CHP Lideri'nin istifa etmesini isteyen değişimciler, bu kez de kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i aday gösterdi.

Özel geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Özel'in kararı sonrası yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar havada uçuştu.

CHP cephesinde yaşananlara tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de muhalif gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Şu zamana dek iktidara muhalefet ettiğini söyleyen Dündar, ağır bedeller ödediğini öne sürdü.

"Artık takım tutar gibi parti tutmaya son"

Dündar, bedel ödese de mevcut muhalefetle hiçbir yere varılmayacağını belirtti.

"Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik." sözleriyle dikkat çeken Dündar, paylaşımının sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu bedel ödeyecek: O gidecek, umut dolu gelecek gençlerle gelecek

Dündar ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn.Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek..." ifadelerini kullandı.