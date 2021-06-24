Uğur Dündar: Melese kapanmıştır, Yılmaz benim kardeşimdir

Uğur Dündar, ARTI 1 TV'nin kuruluşu nedeniyle Yılmaz Özdil'e gösterdiği sert tepkinin ardından çark etti. Dündar, polemiğin tatlıya bağlandığını söyledi.

Tele 1 ekranlarında canlı yayına katılan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in attığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili tweet'lere büyük tepki göstermişti.

Oldukça sert bir konuşma yapan Uğur Dündar, "Yılmaz benim için bitmiştir. Cenazeme bile gelme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Uğur Dündar, bugün katıldığı canlı yayında, Özdil'le polemiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Yılmaz Özdil'le konuştuklarını ve olayın bir yanlış anlaşılma sonucu geliştiğini Dündar'a aktardı. Dündar da Yanardağ'ın açıklamaların ardından, "Siz öyle diyorsanız, beni kast ettiğini söylemiyorsanız, öyledir" dedi.

"YILMAZ'LA KONUŞTUK, BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

Açıklamalarının devamında, Özdil'in tweetlerini canlı yayında görmesi nedeniyle bir anda parladığını söyleyen Dündar, "Yılmaz'la konuştuk. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben yaptığı paylaşımı, canlı yayında diğer paylaşımların arasında gördüm. Canlı yayın olduğu için anlık bir tepki oldu. Yılmaz benim kardeşimdir. Daha sonra konuştuk ve aradaki yanlış anlaşılmayı giderdik" dedi.

Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

"YILMAZ ÖZDİL BENİM KARDEŞİM OLARAK KALACAKTIR"

Uğur Dündar, yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben o akşam hakikaten çok tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Siz Yılmaz'ın ağzından bir yanlış anlaşılma olduğunu ve beni kast etmediğini söyledikten sonra mesele benim için kapanmıştır. Yılmaz Özdil benim kardeşim olarak kalacaktır."

Uğur Dündar: Mesele kapanmıştır, Yılmaz benim kardeşimdir VİDEO

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