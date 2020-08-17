Uğur Dündar: Millet İttifakı'nı dağıtmak isteyen Abdullah Gül'ü aday gösterir

Ünlü gazeteci, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olup olamayacağı tartışmalarını sosyal medya hesabından yorumladı.

CHP'de gündem Abdullah Gül...

Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin yerine aday gösterileceği konuşulan Gül için, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar sonrası gelecek seçimde Millet İttifakı'ndan aday olup olamayacağı, tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla alakalı, "Abdullah Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok.

Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar? Bu kadar gündeme getiriyorlarsa korkuyorlar demektir." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLET İTTİFAKINI DAĞITMAK İSTEYEN GÜL'Ü ADAY GÖSTERİR"

Konuyla alakalı gazeteci Uğur Dündar, sosyla medya hesabından bir tivit attı. Dündar paylaşımında, "Açık ve net: Millet İttifakını dağıtmak isteyen Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday gösterir!.." ifadelerinde bulundu.







