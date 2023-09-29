Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı muhalefeti darma duman etti.
Seçimlerde 6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.
Hezimetin hemen ardından 'değişim' çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
İmamoğlu geri manevra yaptı
Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
Özgür Özel adaylığını ilan etti
İmamoğlu'nun çekilmesiyle birlikte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıkladı.
İyi Parti ve CHP arasında ittifak krizi
CHP'de koltuk kavgası devam ederken bir yandan da İyi Parti ile CHP arasında yerel seçim pazarlıkları sürüyor.
Uğur Dündar tepki gösterdi
Gazeteci Uğur Dündar Sözcü TV'de katıldığı programda muhalefetin durumunu değerlendirdi.
Seçimlerin kaybedilmesini ve koltuk muhalefetin birbirine düşmesine tepki gösteren Uğur Dündar canlı yayında adeta çıldırdı.
"Gerçekten artık bıktık"
Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Dündar, "Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Gerçekten artık bıktık. 'illallah' dedik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak"
Masayı yumrukladığı görülen Dündar şunları söyledi:
Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak. Bu nedir.