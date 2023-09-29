Uğur Dündar muhalefete isyan etti: Batsın sizin koltuk sevdanız Gazeteci Uğur Dündar katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Dündar, "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı muhalefeti darma duman etti.

Seçimlerde 6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.

Hezimetin hemen ardından 'değişim' çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

İmamoğlu geri manevra yaptı

Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

Özgür Özel adaylığını ilan etti

İmamoğlu'nun çekilmesiyle birlikte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıkladı.

İyi Parti ve CHP arasında ittifak krizi

CHP'de koltuk kavgası devam ederken bir yandan da İyi Parti ile CHP arasında yerel seçim pazarlıkları sürüyor.

Uğur Dündar tepki gösterdi

Gazeteci Uğur Dündar Sözcü TV'de katıldığı programda muhalefetin durumunu değerlendirdi.

Seçimlerin kaybedilmesini ve koltuk muhalefetin birbirine düşmesine tepki gösteren Uğur Dündar canlı yayında adeta çıldırdı.

"Gerçekten artık bıktık"

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Dündar, "Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Gerçekten artık bıktık. 'illallah' dedik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak"

Masayı yumrukladığı görülen Dündar şunları söyledi: