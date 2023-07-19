Uğur Dündar'dan muhalefete tepki! Tayyip Beyi eleştirdim ama...

Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı.
Nefeslerin tutularak takip edildiği 28 Mayıs seçim sürecinin galibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Yenilgi üstüne yenilgi alan karşı mahallede de işler gitgide sarpa sardı.
Seçimin kaybedilmesi sonrasında ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması yönünde başlayan çağrılar muhalif kesimi birbirine düşürdü.
Son olarak gündemde bomba etkisi yaratan Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısı bardağı taşıran damla oldu.
Uğur Dündar'dan ilk yorum
CHP giderek kaotik bir havaya bürünürken, konuya ilişkin çeşitli eleştiriler geldi.
Konu hakkında yorum yapan bir isim de gazeteci Uğur Dündar.
"Tayyip Bey'i eleştirdim..."
Twitter hesabından yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulunan Dündar, şu cümleleri aktardı;
Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de...
Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum!..