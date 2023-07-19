Uğur Dündar'dan muhalefete tepki! Tayyip Beyi eleştirdim ama... İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının ifşa edilmesiyle iyice karışan muhalefete çeşitli yorumlar geliyor. Bu isimlerden biri olan Uğur Dündar, "Tayyip Bey'i eleştirdim ama muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum" dedi.

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Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Nefeslerin tutularak takip edildiği 28 Mayıs seçim sürecinin galibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yenilgi üstüne yenilgi alan karşı mahallede de işler gitgide sarpa sardı.

Seçimin kaybedilmesi sonrasında ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması yönünde başlayan çağrılar muhalif kesimi birbirine düşürdü.

Son olarak gündemde bomba etkisi yaratan Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısı bardağı taşıran damla oldu.

Uğur Dündar'dan ilk yorum

CHP giderek kaotik bir havaya bürünürken, konuya ilişkin çeşitli eleştiriler geldi.

Konu hakkında yorum yapan bir isim de gazeteci Uğur Dündar.

"Tayyip Bey'i eleştirdim..."

Twitter hesabından yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulunan Dündar, şu cümleleri aktardı;