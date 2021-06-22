Uğur Dündar, rahatsızlandı

Uğur Dündar'ın bu akşam, rahatsızlığından dolayı canlı yayındaki programına çıkamayacağı duyuruldu.

Birbirlerine olan düşkünlükleriyle bilinen Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında yaşanan kavga, kamuoyunun gündemine oturdu.

İki gazeteciyi birbirine düşüren olay ise Yılmaz Özdil'in; Uğur Dündar'ın da kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin kuruluşunun finans kaynağının Sezgin Baran Korkmaz olduğunu iddia etmiş olması.

Bu iddia sonrası çok sinirlenen Uğur Dündar ise, dün gece canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek sert tepki göstermişti.

BUGÜN ANİDEN RAHATSIZLANDI

Tüm gözler ikilinin kavgasında Uğur Dündar'ın bu akşam KRT'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında ne söyleyeceği idi. Ancak program öncesi Dündar'dan kötü haber geldi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter'dan yaptığı açıklamada; Uğur Dündar'ın aniden oluşan rahatsızlandığından dolayı bu akşamki programa katılamayacağını duyurdu.

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