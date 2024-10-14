Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve 20 Ağustos'ta yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda uyandırılan Reha Muhtar, yaşanan sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorlar tarafından yeniden entübe sürecine alınmıştı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı...

"BU HAFTA TABURCU OLACAK"

Arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Dündar, sevindiren haberi şu ifadeler ile paylaştı:

Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım.



Bu hafta taburcu olacak.



Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...