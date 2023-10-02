Uğur Dündar terör operasyonları hakkında konuştu: 'Haklarını teslim edelim..' Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV yayınına konuk oldu. Dündar, MİT ve emniyet teşkilatının terörle mücadelesine ilişkin, "Çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbeler vuruluyor.

Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirirken, MİT ise sözde üst düzey yöneticileri hedef alıyor.

Operasyonlarla güvenli bölgelerin sayısı giderek artıyor.

Muhalif kanalda gündem terör operasyonları

Yapılan çalışmalar ise dün Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylemin ardından Gazeteci Uğur Dündar'ın de gündemine alındı.

Dündar, Sözcü TV'de canlı yayın programına konuk oldu.

"Çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar"

Burada terörle mücadele yayın konusu oldu. Dündar da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Haklarını teslim edelim. Gerek MİT gerekse Emniyet teşkilatı bir zamanlar ordumuzun bile giremediği Kuzey Irak topraklarında çok iyi nokta operasyonlar yapıyorlar. PKK'nın üst düzey kadrosunu bertaraf edecek eylemleri Suriye içlerine girerek nokta operasyonlarla gerçekleştiriyorlar. Bana göre şu an PKK marjinalize olmuş durumda.

Dündar'ın açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.