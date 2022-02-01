Atatürk Düşünce Derneği’nin (ADD) ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülü gazeteci Uğur Dündar'a verildi. Dündar, yaptığı açıklamada “Ödülü Atatürkçü aydınlarımıza ithaf ediyorum” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yılın Atatürkçüsü ödüllerini sahiplerine verdi.

Etkinlik kapsamında 'Yılın Atatürkçü' ödülü Uğur Dündar'a verildi.

Uğur Dündar'a yılın Atatürkçüsü ödülü verildi - Video

"ATATÜRKÇÜLER BİR DÖNEM AĞIR ZULÜMLERE UĞRADI"

Aldığı ödülden onur duyduğunu belirten Dündar, “Bu ödül benim yarım asrı aşkın meslek hayatımda aldığım en onur verici ödüllerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras. Benimle birlikte Müjdat Gezen Prof. Ahmet Saltık, Ataol Behramoğlu da ödüle değer bulundular. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in elinden aldım ödülü ve Özlem Toker İnönü de ödül sahiplerine ödül verdi. Ödülü bu dönemde büyük zulüm gören yurtsever, Atatürkçü aydınlarımız adına aldım ve ödülü onlara ithaf ettim. Atatürkçüler bir dönemde çok ağır zulümlere maruz kaldılar. Kumpaslar sonucu cezaevlerine düştüler." dedi.

"KARANLIKTAN ÇIKIŞIN TEK YOLU, CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNE SIKI SIKIYA BAĞLI KALMAKTIR"

Konuşmasının devamında Dündar, "Bu doğrultuda TELE 1’in de verdiği büyük mücadele var. Aile bireyi olmaktan onur duyduğum TELE 1 ve Merdan Yanardağ Emre Kongar ile birlikte mücadele verdi. Bu karanlıktan çıkışın, aydınlık yarınlara varışımızın tek yolunun da cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyorum."