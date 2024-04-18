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Metin Akpınar ile Uğur Dündar'ın aynı kadından çocuk yaptığı iddiaları uzun süredir gündemde.

Duygu Nebioğlu, yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.

Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara ise Uğur Dündar'a babalık davası açtı.

2 yıldır süren davayla ilgili detaylar ortaya çıkınca Uğur Dündar, iddialara canlı yayında cevap verdi.

"Bakmışlar sarı saçlı bir kız.."

Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar, yapılan DNA raporlarında Dilara isimli genç kızın kızı olmadığının kanıtlandığını söyledi.

Uğur Dündar, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Böyle bir iddia karşımıza çıkınca, avukatımla oturduk. Dosyaya baktık.. Dava gerekçesine baktık. İddiaya göre; 1985 yılında İzmir’de tanışmışız bu hanımla. Bir süre beraber yaşamışız. 1986’da da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan da benden olduğunu iddia eden hanımefendi.



O kadar emindim ki kendimden.. Ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim.



Bakmışlar sarı saçlı bir kız.. Senin baban Uğur Dündar demişler. İnanmış kız. Kızmadım, empati yapmak istedim. Bir kız çocuğunun babasını araması normal bir duygu.



Dava gizlilik kararıyla bugüne kadar geldi.



DNA raporları iddiaları yalanlıyor. Sonuçta rapor geldi. Altında 4-5 tane bilim insanının imzası geldi. Net bir şekilde deniyor ki; Uğur Dündar bu kızın babası değil. Yüzde 99,99 netliğinde bir sonuç.