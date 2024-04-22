Uğur Dündar'dan 'babalık davası' tepkisi: İftiralarınızda boğulun Gazeteci Uğur Dündar, Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası hakkında açıklamalarda bulundu. İftira altında kaldığını belirten Dündar, "İftiralarınızda boğulun günahkar alçaklar" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, magazin dünyasındaki pek çok isme uzanan evlilik dışı ilişki ağıyla sarsıldı...

Duygu Nebioğlu, 35 yılın ardından 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.

Annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkiden 4 kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyleyen Nebioğlu, "Ablam Dilara Gülatan'ın babası da ünlü bir isim." açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'a babalık davası açtı

Dilara G. ise "Annem babamın Uğur Dündar olduğunu söylemişti." diyerek ünlü gazeteciye babalık davası açtı.

Ancak Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesi sonucu Uğur Dündar, Dilara'nın babası çıkmadı.

Açıklama yaptı

Gazeteci Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G.'nin açtığı babalık davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Hayatınızda hiç tanımadığınız, elini dahi tutmadığınız bir kadın, bir yalan uyduruyor ve sizden çocuğu olduğu iftirasını atıyor. Ve kendinizi mahkemede buluyorsunuz." dedi.

"Günlerce linç ediliyorsunuz"

"Mahkeme, sizi ve kızınız olduğunu iddia edilen kişiyi Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor." diyen Dündar, şunları kaydetti:

Tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kan örneğiniz mahkemenin istediği şekilde alınıyor. Aylarca bekliyorsunuz. Sonuçta Adli Tıp Raporu sizi doğruluyor. Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor. Olayın kapanması gerekirken, hiçbir günahınız olmadığı halde 'din iman' sözcüklerini dilinden düşürmeyen, gerçekte vicdanları kurumuş, müfteri iktidar medyası tarafından -sırf muhalif duruşunuz nedeniyle- günlerce linç ediliyorsunuz.

"İftiralarınızda boğulun"

Dündar, "Allah sizlere daha beter acılar yaşatsın. İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar." diyerek sözlerine son verdi.