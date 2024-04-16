Uğur Dündar'dan babalık testi iddialarına yanıt: DNA incelemesini bitirdi

Son günlerde CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikle gündeme gelen gazeteci Uğur Dündar, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.
Bir süre önce oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı ortaya çıktı.
Duygu Nebioğlu, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasının ardından açıklamalarıyla adeta gündemi sarsıyor.
Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddiası
Yaptığı bir açıklamasında da ablasının da ünlü bir gazetecinin kızı olduğu iddiasını ortaya attı.
Ardından oklar Uğur Dündar'ı gösterdi.
Aynı kadınla birlikte oldukları öne sürüldü
İki iyi arkadaş olan Akpınar ve Dündar'ın, geçmiş yıllarda aynı kadınla ilişki yaşadıkları öne sürüldü.
Babalık davası açıldığı ve haziran ayında da duruşma olacağı da iddialara eklendi.
"DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti"
Bunun üzerine hedef gösterilen Dündar'dan açıklama geldi. Dündar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama madem ki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim:
Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır...
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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