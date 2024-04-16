Uğur Dündar'dan babalık testi iddialarına yanıt: DNA incelemesini bitirdi Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızının ortaya attığı, 'Ablamın babası da ünlü bir gazeteci' iddialarının ardından hedef gösterilen Uğur Dündar'dan babalık davası açıklaması geldi.

ensonhaber.com

Son günlerde CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikle gündeme gelen gazeteci Uğur Dündar, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

Bir süre önce oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasının ardından açıklamalarıyla adeta gündemi sarsıyor.

Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddiası

Yaptığı bir açıklamasında da ablasının da ünlü bir gazetecinin kızı olduğu iddiasını ortaya attı.

Ardından oklar Uğur Dündar'ı gösterdi.

Aynı kadınla birlikte oldukları öne sürüldü

İki iyi arkadaş olan Akpınar ve Dündar'ın, geçmiş yıllarda aynı kadınla ilişki yaşadıkları öne sürüldü.

Babalık davası açıldığı ve haziran ayında da duruşma olacağı da iddialara eklendi.

"DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti"

Bunun üzerine hedef gösterilen Dündar'dan açıklama geldi. Dündar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: