Uğur Dündar'ın Bahattin Şeker'i milletvekilliğinden asker ocağına götüren haberi

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90'lı yıllar siyaset arenasında bolca skandala şahitlik etti.

O dönemin en ünlü TV programlarından birinin adı da Arena'ydı.

90'LI YILLARIN SAHTE ASKERLİK EVRAĞI SKANDALI

Muhalif camianın bugünlerde duayen gazeteci olarak gördüğü Uğur Dündar'ın sunduğu program, okullarda öğrencilerin namaz kıldığı görüntülerin peşinde koşmaktan vakit buldukça siyasi olayları da gündemine alıyordu.

Arena'nın 1996 yılında ele aldığı dosyalardan biri de dönemin Doğru Yol Partili (DYP) Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in sahte diplomasıydı...

ARENA ARAŞTIRDI: BAKAN'IN BEDELLİ EVRAĞI SAHTE ÇIKTI

Şeker'in 1988'de yurt dışında çalıştığı gerekçesiyle bedelli yaptığı, fakat beyanının asılsız olduğu iddiasıyla Arena araştırmaya koyuldu.

Arena ekibinden Hasan Cebeci, Şeker'in bedelli askerlik için beyan ettiği Ürdün'de bir terzide çıraklık yaptığına ilişkin belgenin izini sürdü.

Tüm araştırma sonucunda Şeker'in beyan ettiği belgenin sahte olduğu tespit edildi.

BEYAN ETTİĞİ TARİHLERDE ÜRDÜN'DE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemede Şeker'in Ürdün'de kaldığını iddia ettiği tarihlerde bu ülkede gerçekten bulunup bulunmadığı, gümrük ve pasaport giriş kayıtları da dahil olmak üzere birden çok kaynaktan soruşturuldu.

Bu inceleme Şeker hakkındaki iddiaların gerçek olduğunu, kendisinin beyanda bulunduğu tarihlerde Ürdün'de çalışmadığını gösterdi.

Arena, belgenin sahteliğini ispat etse de Şeker ile aynı partiye mensup Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan olayın üzerini kapattı.

Tayan, konunun incelendiğini belirten açıklamalar yapsa da 1998 yılına kadar herhangi bir adım atılmadı.

BAKAN DEĞİŞİNCE ŞEKER'İN KADERİ DEĞİŞTİ

98'de Demokrat Toplum Parti’li (DTP) İsmet Sezgin'in Mili Savunma Bakanı olmasıyla konu tekrar gündeme geldi.

Elinde belgeler olduğunu, dokunulmazlık zırhını kullanmayacağını, DTP'ye transfer olmaması nedeniyle şantaja uğradığını söyleyen Şeker, belgenin gerçekliğini ispat edemedi.

YSK VEKİLLİĞİ YOK SAYDI

Süreç hızlandı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şeker'den sözlü savunma aldı. MSB ise Şeker'in askere alınması gerektiğini açıkladı.

Tüm çabalara rağmen haklılığını ispat edemeyen Şeker, kolay olması için işçi pasaportu aldığını, Ürdün'deki kefili tarafından da pasaporttaki 'iş' beyanı bölümünün boş kalmaması için buraya 'terzi çırağı' yazdığını itiraf etti.

Milletvekilliğinden istifa eden Şeker'in istifası Genel Kurul'da kabul edilmese de devreye YSK girdi.

Şeker'in vekilliğini yok saymasıyla 16 yıl askerliğin de önü açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi, Şeker’in Ağrı Doğubeyazıt 1. Mekanize Tugayı’na katılması için evrak hazırladı.

TBMM'DEN ASKER OCAĞINA

Teslim olmadan önce 20 günlük rapor alan Şeker, 12 Nisan 1999’da birliğine teslim oldu.

Milletvekiliyken askere alınan Şeker 10 gün sonra 'askerlik yapamaz' evrağı ile terhis edildi.

Şeker yıllar sonra konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Spor Bakanlığı döneminde Türkiye 1. Futbol Ligi maç yayınları ihalesini el değiştirmesi için yapılan baskılara boyun eğmediği için başına bu işlerin geldiğini iddia etti ve Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan medya grubunu hedef aldı.

Bahattin Şeker 2011 yılındaki genel seçimlerle yeniden MHP Bilecik Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

İMAMOĞLU ASKERE GİDER Mİ?

Bugün Türkiye'nin gündeminde yeniden bir sahte belge vakası var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişte usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.

Soruşturma sonucunda İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma iptal edilirse, İmamoğlu'na kışla yolunun açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.