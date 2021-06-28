Uğur Dündar'ın Halk TV ile ilgili açıklamalarına Aslı Baykal'dan cevap

Uğur Dündar'ın Halk TV ile ilgili açıklamalarına Aslı Baykal'dan cevap

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Uğur Dündar'ın Halk TV ile ilgili açıklamasına yanıt verdi. Baykal, "Genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Baykal, Uğur Dündar'a Twitter hesabından verdiği yanıtta,"Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"YAYIN YÖNETMENİ OLMAK İSTEDİNİZ, REDDEDİNCE HAKKINIZI HELAL ETMEZ OLDUNUZ"

"The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz." ifadesini kullanan Baykal, "Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı." dedi.

UĞUR DÜNDAR, BAYKAL AİLESİ'Nİ ELEŞTİRMİŞTİ

Uğur Dündar, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştı.m" demişti.

"HALK TV'DEN BAYKAL AİLESİ'NİN SAHİPLİĞİ DÖNEMİNDE AYRILDIM"

​Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal Ailesi'nin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullanmıştı.

"7 YIL BOYUNCA TEK KURUŞ ALMADAN PROGRAMLAR YAPTIM"

Öte yandan Uğur Dündar, Aslı Baykal'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yönelik konuştu.

Dündar, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal Ailesi'ninken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı? (Not:Halk TV'nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.)"