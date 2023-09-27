Uğur Dündar'ın Hiram Abas ile atış talimi yaptığı video ortaya çıktı Gazeteci Uğur Dündar, MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas ile birlikte atış talimi yaptığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklamada bulundu.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi.

Videoda muhalif gazeteci Uğur Dündar yer aldı...

Dündar'ın, 80’lerde MİT’in sivilleştirilmesi operasyonunda anahtar isim olan ve çalışmalarını özverili şekilde yürüten Hiram Abas ile atış talimi yaptığı anlar ortaya çıktı.

Söz konusu video kısa sürede gündem oldu.

Abas’ın, silahın nasıl tutulacağını ve nasıl atış yapılacağını anlattığı görüldü.

"Ruhsatlı silahımla poligona gittim"

Videonun yayılmasının ardından Dündar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

80'li yıllar. Birçok kez yazdığım gibi haberlerim nedeniyle ölüm tehditleri alıyorum. Bir gün ruhsatlı silahımla poligona gittim. Baktım Devlet Bakanı Güneş Taner de orada. Yanında MİT Müsteşarı Yardımcılığından emekli olan ve daha sonra teröristlerin şehit edeceği Hiram Abas da var.

"Gülüyorum..."

Rahmetli benim atış yaptığımı görünce yanıma geldi ve acemisi olduğum silah kullanımı hakkında 'öyle tutma, şöyle tut' gibi bir şeyler söyleyip gitti.

Aradan 40 yıl geçtikten sonra o birkaç dakikalık görüntüler 'Uğur Dündar'ı MİT eğitti' gibi yalanlarla servis edildi. Gülüyorum.