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    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu

    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu

    Konya modeli belediyeciliği ile örnek olacak hizmetler sergileyen Uğur İbrahim Altay'ın yeni hedefi, dünya belediyelerinin gelişmesinde öncülük etmek.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:57
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    Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG’nin dönem başkanı oldu.

    İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda dönem başkanlığını devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün Konya için çok önemli bir gün. 240 binden fazla üyesiyle dünyanın 7 kıtasında teşkilatlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlığını bugün Sevilla’da devraldık. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu #1

    "Bizim için büyük gurur"

    Türkiye’nin diplomasi atağında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “İnşallah burada hem Türkiye’yi hem de Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için büyük bir gurur. UCLG’de Eşbaşkanlık görevini yürütüyorduk. Bugün, bu toplantıyla birlikte başkanlık görevini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devralmış oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu #2

    Bundan sonra tüm çalışmalarını dünyadaki belediyelerin gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Sevilla’da ayrıca küresel göç formuyla şehirlerimizin yaşadığı göç problemiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Bunun ulusal değil küresel bir sorun olduğunu, özellikle şehirlerimizin göçmenlerle ilgili finansman konusunda yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu tüm dünyaya ifade etme imkanı bulduk.” ifadelerini kullandı.

    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu #3

    UCLG nedir

    Birlik, merkezi İspanya’nın Barselona şehrinde bulunan 240 binden fazla üyesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimleri temsil eden dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı özelliğini taşıyor. UCLG’nin temel amacı, dünyada yerel yönetimler arasında iş birliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmak.

    Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu #4


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