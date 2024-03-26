Uğur İbrahim Altay ile Tunç Soyer arasındaki vizyon farkı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaparken partisinin yeniden aday göstermediği Tunç Soyer’in, kendi döneminde İzmir’de UCLG Dünya Konseyi’ne ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmesi şaşkınlıkla karşılandı.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi isimlerin söylem yarışı hız kazandı.

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer’in, belediye başkanlığı döneminde İzmir’de UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Dünya Konseyi’ne ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmesini şaşkınlıkla karşılandı.

Oysa Konya, geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya genelinden 400’e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katılımıyla UCLG Dünya Konseyi’ne ev sahipliği yapmış, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a geçmişti.

AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki fark

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ın, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve 5 milyardan fazla insanı temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığı bir birliğin konseyine ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmek aslında CHP belediyeciliğinin ne olduğunun da bir göstergesi.

Geçtiğimiz yıl Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı devralan, öncesinde de aynı birlikte eşbaşkan olan AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Altay, "140 ülkeden 240 binden fazla üyesi bulunan ve 5 milyar kentliyi temsil eden UCLG’de aldığımız bu görevle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemize en güzel armağanlardan birini de sunmuş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hal böyle iken sadece UCLG Konseyi’ne ev sahipliği yapmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu söylemi oldukça manidar bulundu.

Uğur İbrahim Altay Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin de başkanı

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinin yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) başkanlığını da yürütülen Başkan Altay, uluslararası alandaki tecrübesiyle başta pandemi dönemi olmak üzere hem Filistin’in yaşadığı zulüm hem de Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında güçlü bir diplomasi çalışması yürüttü, birliğe bağlı belediyelere yol gösterici oldu.

Konya- Hatay kardeşliği örnek oldu

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla Konya gibi, Türkiye’nin en büyük coğrafyasında hizmet yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 yıl önce 170 proje için söz vermişken 5 yıl sonunda 348 projeyi hayata geçirdi.

Özellikle yüreklerimizi sızlatan 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da ortaya koyduğu çabalarla Konya olarak büyük bir dayanışma destanı yazdı.

İlk andan itibaren Hataylıların yaralarını sarmak ve kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan eden Altay, Hatay’da yaptıkları birçok çalışmanın yanında Habib-i Neccar Cami’sinin restorasyonunu da üstlendi.