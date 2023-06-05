Uğur Işılak'tan muhalefete: Bu zihniyet var oldukça kutuplaşmaya varım Muhalif kesimin tutumunu bir örnekle açıklayan Işılak, "Dombra dinleyeceğine klasikleri dinle de zekan gelişsin" yorumunu ele aldı. Işılak, muhalefetin bu tutumu sürdükçe kutuplaşmaya olumlu baktığını açıkladı.

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Gündeme damga vuran Arafta Sorular programı çarpıcı konuları ele alıyor.

24 TV'de yayınlanan ve moderatörlüğünü Esra Elönü'nün üstlendiği programın konuğu bu kez Uğur Işılak oldu.

Besteci Uğur Işılak ve Esra Elönü, muhalefetin seçim sürecinde Anadolu'ya karşı tutumunu tartıştı.

Işılak, konuyu bir örnekle açıkladı.

"Dombra dinleyeceğine klasikleri dinle"

Konu, AK Parti'nin seçim şarkısı olarak yıllardır dillere dolanan Dombra parçası ile örneklendirildi.

Uğur Işılak, bir kişinin Dombra şarkısını yerdiği yorumla, muhaliflerin genel tutumunu özdeşleştirdi.

"Bu zihniyet olduğu sürece ben kutuplaşmaya varım"

Işılak şu cümleleri kullandı;

Bir kişi Dombra parçasını paylaşmış altında da bir tane yorum, “Dombra dinleyeceğine klasikleri dinle de zekan gelişsin” diyor. Bu aslında muhalif kesimin bir resmi. Ve bu zihniyet var olduğu müddetçe ben kutuplaşmaya varım.

"Vatandaşa çamur atmak için..."