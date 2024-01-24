Uğur Mumcu için Ankara'da ölümünün 31'inci yıl dönümünde anma töreni Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anılırken törene bazı milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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DHA

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

Evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve bazı siyasiler ile sevenleri katıldı.

Vatandaşlar karanfil bıraktı

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı. Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.

Cinayet sırrı çözülemedi

Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 30 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Türkiye'yi sarsan suikasta ilişkin ilk yargılamalar, Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı.

Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan davanın adı "Umut" oldu.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, cinayetlerin ardındaki sırrı tam olarak ortadan kaldıramadı.

İlk dereceli mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, 3 sanık "yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum edildi.

Çeşitli hapis cezaları verildi

Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise "silahlı suç örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Anayasa Mahkemesi, gözaltında tutuldukları tarihlerdeki mevzuatın, gözaltı süresinde avukata erişim imkanı tanımadığı gerekçesiyle, sanıklar Recep Aydın, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş'un yeniden yargılanmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)