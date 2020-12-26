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    Uğur Şahin: Anavatanımızdaki insanlara yardım edecek olmak büyük mutluluk

    BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, yaptığı açıklamada "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.
    • AA
    • 26.12.2020 - 18:06
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 18:17
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    Uğur Şahin: Anavatanımızdaki insanlara yardım edecek olmak büyük mutluluk

    BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, yaptığı açıklamada "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk.

    TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz.

    Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca görülmesin." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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