Uğur Şahin: Aşı için onayı aralık ayının ikinci yarısı alabiliriz

Pfizer/BioNTech'in aşısının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden aralık ayı ortasında onay alabileceği açıklandı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech şirketi, koronavirüs aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alınabileceği açıklandı.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Aralık ayı ortası gibi aşıya acil durum kullanım izni verebilir. Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayı aralık ayının ortasından sonra verebilir. Eğer her şey yolunda giderse, dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat (bunun olması için) her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor." dedi.

HAFİF VE ORTA DERECELİ YAN ETKİLER

Geçtiğimiz gün Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler gösterdiğini söylemişti.