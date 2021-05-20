Uğur Şahin ile Fahrettin Koca'dan Biontech aşısıyla ilgili ortak açıklama

Uğur Şahin ile Fahrettin Koca'dan Biontech aşısıyla ilgili ortak açıklama

BioNTech aşısının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin, bilim kurulu toplantısına katılarak canlı yayında Fahrettin Koca'ya "Haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz" sözünü verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıya BioNTech aşısının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin çevrim içi katıldı.

Toplantı sonrası ortak yapılan açıklamada konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, Biontech aşısıyla ilgili Bakan Koca'ya aşı sevkiyatıyla ilgili söz vererek şunları söyledi:

"HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ, TAMAMINI EYLÜL AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında da 120 milyon dozun tamamını getirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle aşıları yolluyoruz.

"MUTASYONA KARŞI GELİŞTİRDİK"

Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir. Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz."

"AŞILARIN TAMAMI 4 AY İÇİNDE GELMİŞ OLACAK"

Toplantıda konuşan Bakan Koca ise, "120 milyon doz Biontech aşısından 6,1 milyonu gönderildi.Biontech aşısının tamamı 4 ay içinde gelmiş olacak." dedi.