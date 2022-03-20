Uğur Şahin: Kanser hastaları için aşı ve ilaç geliştirmeye odaklandık

Uğur Şahin: Kanser hastaları için aşı ve ilaç geliştirmeye odaklandık

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, koronavirüs aşısından sonra şimdi de kanserle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BioNTech’in kurucu ortaklarından olan ve şu an şirketin CEO’su olarak görev alan Uğur Şahin, İngiliz medyasından Financial Times’a konuştu.

Şahin, bir süre önce kanser tedavisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini açıklamış, kanser aşısında ilk denemelerin olumlu sonuçlandığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Şahin, kansere çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"KANSER HASTALARINA ODAKLANDIK"

Koronavirüs salgını öncesinde BioNTech’in kanser için hastanın bedenine uygun ilaç ve aşı geliştirmeye odaklandığının vurgulandığı görüşmede, “Tümörden alınan veriler kullanılarak tedavi yöntemi geliştiriliyordu. Şimdi bunu yapay zekayı merkeze alarak yapıyorlar” denildi.

Şahin, “Burada sorulması gereken soru şu: Eğer her hastanın farklı mutasyonu varsa, her hasta için en iyi sonucu bulmamıza yardımcı olacak bir makine öğrenme programı geliştirebilir miyiz” dedi.

"AŞIRI DERECEDE KARMAŞIK BİR GÖREV"

BioNTech’in kurucu ortağı son olarak, “Bu aşırı derecede karmaşık bir görev, bunda tümördeki mutasyonun durumu ve bağışıklık sisteminden T-hücrelerinin bunu tanıma olasılığı gibi değişkenler bulunuyor. Makine öğrenmesi giderek daha da iyiye ulaşıyor. Şu an insanlar sadece kalite değerlendirmesi için sürece müdahale ediyor” ifadesini kullandı.