Uğur Şahin kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında tüm merak edilenler..

Prof. Dr. Uğur Şahin, bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına katılacak olması nedeniyle merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir?

Koronavirüs salgının gidişatının değerlendirildiği Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00'de toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin'in de toplantıya katılacağını duyurmuştu.

Koronavirüs salgını sonrası BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin, video konferans yöntemiyle katılacağı toplantıda aşının tedariki ve aşı kampanyası hakkında açıklamalarda bulunacak.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, aslen nereli, serveti ne kadar? İşte BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında tüm merak edilenler...

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

19 Eylül 1965 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde Alevi bir ailede doğan Uğur Şahin, Türk-Alman immünolog, onkolog, akademisyen, bilim insanı ve milyarderdir. Dört yaşında annesi ile birlikte, Almanya'nın Köln şehrindeki Ford Motor Company fabrikasında çalışan babasının yanına göç etmiştir.

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Şahin, aynı zamanda Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Şahin ve eşi Özlem Türeci, 2019 yılında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının etmeni SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının geliştirildiğine dair haberlerin ardından uluslararası medyanın ilgi odağı haline gelmiştir.

Fransız LCI kanalı, Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahibi Pierre ve Marie Curie çiftine benzettiği Şahin-Türeci çiftinin, aşı çalışmalarının başarıya ulaşması halinde Nobel Ödülü almalarına kesin gözüyle bakıldığını bildirmiştir.

UĞUR ŞAHİN'İN SERVETİ

Piyasa değeri 41.7 milyar dolar olan BioNTech şirketinin sahibi olan Uğur Şahin, Özlem Türeci ile birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer almaktadır. Ayrıca Bloomberg Business'ın ''Dünyanın en zengin 500 insanı'' listesinde 8.2 milyar dolar kişisel serveti ile 322. sırada yer alan Uğur Şahin, ''Dünyadaki en zengin Türk'' unvanını da elinde bulundurmaktadır.

EĞİTİM HAYATI

Lise eğitiminin ardından 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başlayan Şahin, 1992 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında aynı üniversitede Michael Pfreundschuh danışmanlığında Tümör Hücrelerinde İmmünoterapi üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı doktora derecesi almmıştır.

Aynı zamanda, 1992-94 arasında Hagen Üniversitesi'nde matematik okuyan Şahin, 1999 yılındada moleküler tıp ve immünolojide habilitasyon almıştır.

2000-2001 yılları arasında Zürih Üniversite Hastanesi'ndeki laboratuvarda 1996 Nobel Tıp Ödülü sahibi Rolf M. Zinkernagel ve Hans Hengartner ile birlikte çeşitli araştırmalarda yer alan Şahin, 2006 yılında Mainz Üniversitesi'nde profesörlük unvanını almıştır.

KARİYERİ

20 yaşında henüz öğrenci iken bir laboratuvarda çalışmaya başlayan Şahin, 1990'ların başında önce Köln Üniversitesi'nin lösemi bölümünde, ardından sekiz yıl Saarland Üniversitesi'nde iç hastalıkları ile hematoloji-onkoloji doktoru olarak çalışmıştır.

Yüksek verimli immünolojik yöntemler ve biyoenformatik yaklaşımlar kullanarak kanser hedefi keşfinde öncü olan Şahin, yeni kanser biyobelirteçlerini ve hedeflenen tedavi platformlarını kapsayan 70'ten fazla bağımsız patent başvurusuna sahiptir.

Çalışmalarında sık sık immünolog eşi Özlem Türeci ile işbirliği yapmış ve eşiyle birlikte 2001 yılında kansere karşı monoklonal antikorlar geliştirmek için Ganymed İlaç'ı kurmuşlardır. Ganymed, 2016 yılında Japon ilaç şirketi Astellas Pharma tarafından 1.4 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alınmıştır.

Şahin, 2008 yılında yine milyarder Strüngmann kardeşlerin desteğiyle, Nisan 2021 itibarıyla piyasa değeri 41.7 milyar $ olan BioNTech'i kurmuştur. Ganymed'i yöneten Türeci, yıllarca şirketin bilimsel danışmanı olarak görev almış ve Ganymed'in satılmasının ardından BioNTech'e baş tıp sorumlusu olarak katılmıştır.

Şu anda 1.300 çalışanı olan BioNTech ile çift, insan vücudunun kendi antijenini üretmesini sağlamak için mRNA adı verilen genetik materyali kullanarak bireyselleştirilmiş kanser immünoterapisi tedavi yöntemleri geliştirmeye başlamıştır. Amaç, bağışıklık sisteminin karşılık gelen bir reaksiyonunu tetikleyerek tümörlerin inhibisyonuna ve gerilemesine yol açan genetik bilgi içeren haberci bir madde olan ribo nükleik asit'e (RNA) dayalı bir kanser aşısı geliştirmektir. Ekibiyle birlikte, özellikle her hastanın kanser mutasyon profiline göre uyarlanmış mRNA bazlı aşıların geliştirilmesine öncülük etmiştir.

Şahin aynı zamanda Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Translasyonel Onkoloji ve Immünoloji Merkezi (TRON)'un 2010 yılından beri direktörlüğünü yapmaktadır. Bundan önce ise 2010 yılından Eylül 2019 tarihine kadar TRON'un bilimsel genel müdürlüğünü yürütmüştür.

Kanser ve yüksek tıbbi gereksinimi olan diğer ciddi hastalıkların tedavisi için yeni teşhis ve ilaçların bulunmasını misyon edinen bir biyofarmasötik araştırma kuruluşu olan TRON'un kurucu ortağı ve hissedarı olan Şahin, aynı zamanda burada araştırma ve geliştirmeler için doktora öğrencilerine bilimsel danışmanlık yapmaktadır.

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisinin ardından şirket koronavirüs aşısı geliştirmeye yoğunlaşmıştır. 9 Kasım 2020 tarihinde Amerikan ilaç firması Pfizer ve BioNTech yaptığı ortak açıklamada, Dr. Şahin ve ekibi tarafından SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirttmiştir.

Yapılan açıklamada, geliştirilen aşının güvenliğine ilişkin ciddi kaygı yaratacak bir bulgunun şimdilik söz konusu olmadığı, aşının acil kullanım ruhsatı alması için bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri makamlarına başvuru yapılmasının beklendiği kaydedilmiştir.

COVID-19 aşısı haberleri sonrası Fransız La Chaîne Info (LCI) haber kanalı yaptığı yorumda Türk kökenli çifti, radyoaktivite'yi bulan Nobel Kimya ve Fizik Ödülü sahibi çift Pierre Curie ve Marie Curie'ye benzetmiştir.

ÖDÜLLERİ

2006 ve 2010 yıllarında Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından "GO-Bio Ödülü" tevcih edilmiştir.

Uğur Şahin 2019 yılında, Almanya Kanser Derneği tarafından her yıl verilen ve Almanca konuşulan ülkelerde klinik, çeviri ve deneysel kanser araştırmaları alanındaki olağanüstü başarıları onurlandırmak için verilen Alman Kanser Ödülü'ne layık görülmüştür.

Şahin eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüs aşısını bir yıldan kısa sürede geliştirmelerinden dolayı, her yıl kayda değer etki yaratan kişileri "Yılın Kişisi" olarak seçen Londra merkezli Financial Times tarafından "2020 Yılın Kişisi" seçilmişlerdir.

10 Mart 2021 tarihinde Bilkent Üniversitesi rektörü Abdullah Atalar, "mRNA tabanlı aşı geliştirme çabaları ve örnek oluşturan girişimcilik başarıları" nedeniyle üniversite mütevelli heyeti ve senatosunun da onayıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye onursal doktora tevcih edileceğini duyurmuştur.

Aralık 2020 tarihinde Axel Springer SE tarafından Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı ve çalışmalarından dolayı eşi Özlem Türeci ile birlikte "2021 Onur Ödülü"'ne layık görüldüğü açıklanmıştır.

18 Mart 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenen törene Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bizzat katılırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise video-konferans yöntemiyle katılmış ve çifti çalışmalarından dolayı tebrik etmiştir.

19 Mart 2021 tarihinde eşi Özlem Türeci ile birlikte aşı çalışmaları sebebiyle Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görülmüştür. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törene, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Angela Merkel'de katılmıştır.

ÖZEL HAYATI

Üniversite eğitimi sırasında, İstanbul'dan Almanya'ya göç eden bir doktorun kızı Özlem Türeci ile tanışan Şahin, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezinde çalışan Türeci ile 2002 yılında evlenmiştir. Dört yıl sonra kızları dünyaya gelmiştir.

Mayıs 2021 itibarıyla, Bloomberg Business'ın yayınladığı "Dünyanın En Zengin 500 İnsanı" listesinde 8.2 milyar dolar kişisel servetiyle 322. sırada yer alan Şahin, aynı zamanda “Dünyadaki en zengin Türk” unvanını elinde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, eşi Özlem Türeci ile birlikte “Almanya'nın en zengin 100 kişisi” arasında gösterilmektedir.

Şahin, ekonomi dergisi Forbes'in yayınladığı "2020'de milyarder statüsünü kazanan sağlık sektöründeki 50 kişi" listesinde 4.2 milyar dolar servetiyle birinci sırada yer almıştır.

Şahin, eşi ile birlikte "Aşı Devrimi" manşetiyle; Amerika Birleşik Devletleri merkezli TIME dergisinin Ocak 2021'de yayınlanan kapağında yer almıştır. Ayrıca ikiliye, Almanya'da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel'in Ocak 2021'deki ilk sayısının kapağında da yer verilmiştir. Uğur Şahin'in, yönetim kurulu toplantılarına bazen spor kıyafet, bisiklet kaskı ve sırt çantasıyla girdiği belirtilmektedir.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?

Kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir araştırmacı olan Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularındandır ve aynı zamanda baş tıbbi sorumlusudur.

Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapmakta ve Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Almanya'nın Mainz şehrindeki Bireyselleştirilmiş Bağışıklık Müdahalesi Takımı'nın (Ci3) da kurucularındandır. Kurucularından olduğu Ganymed Pharmaceuticals adlı şirket, günümüzde Japon firması Astellas'ın alt şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1967 yılında Almanya'nın Lastrup kentinde İstanbul göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Rize, Fındıklı kökenli olan babası bir Katolik hastanesinde cerrah olarak çalışmıştır. Babasının çalıştığı hastanede hasta bakıcı rahibelere hayranlık duyan Türeci, çok kültürlü bir ortamda büyümüş ve bir röportajında kendisini "Prusya Türkü" olarak tanımlamıştır.

Lisans eğitimini Saarland Üniversitesi'nde tamamlayan Türeci, 2001 yılında Mainz kentine taşınmış ve Mainz Üniversitesi Hastanesi'nde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemini kansere karşı mücadele ettirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmıştır.

Çalışmalarını, Uğur Şahin ile birlikte 2001 yılında kurdukları ve Türkçe "ganimet" kelimesinden esinlenerek "Ganymed" adını verdikleri firmada sürdüren Türeci, 2002 yılında kendisi gibi Türkiye göçmeni olan meslektaşı Uğur Şahin ile evlenmiştir. Çift, bağışıklık sisteminin, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılaması ve onları ortadan kaldırması için birlikte çalışmayı sürdürmüştür.

Kansere karşı hassas antikor tedavilerine öncülük eden Ganymed, 2016 yılında Japon ilaç şirketi Astellas'a satılmıştır. Şirketi 1.3 milyar euroya satışları o tarihe kadar Almanya'da tıp sektöründeki en yüksek meblağlı satış olmuştur. Bu satış Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftini Almanya'daki en zenginler arasına sokmuştur.

Türeci 2008 yılında eşi Uğur Şahin ve Avusturyalı immünolog, onkolog Christoph Huber ile birlikte BioNTech adlı firmayı kurdu. 2018 yılında şirketin baş tıbbi sorumlusu olmuştur.

2020 yılı itibarıyla 1300 çalışanı olanı şirket, başlangıçta immünoterapi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapmış ve 2020 yılında COVID-19 pandemisi'nin ortaya çıkmasıyla şirket bir koronavirüs aşısı bulmaya yönelmiştir.

Özlem Türeci, SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilmek istenen aşı çalışmalarında öncü bir rol oynamıştır. Aşının geliştirilmesi konusunda BioNTech ile iş birliği yapan ABD ilaç şirketi Pfizer, 9 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, üretilen COVID-19 aşısı (BNT162)'nın %90 başarı elde ettiğini duyurmuştur.

ÖDÜLLERİ